شكرا لقرائتكم عادة شتوية شائعة تسبب فقدان الوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر استشاري التغذية عبدالعزيز العثمان، من عادة شتوية شائعة يعتاد عليها المواطنون مع برودة الأجواء، قد تسبب فقدان الوعي.

أهمية السوائل

وقال العثمان في مقطع فيديو، على تطبيق “تيك توك”، إن السوائل مهمة جدًا في الشتاء، ونقصها يؤدي إلى الإرهاق والشعور بالإجهاد وفقدان الوعي.

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لون البول

وأوضح العثمان أنه يمكن معرفة نقص الماء في الجسم من لون البول، فإذا كان لونه أصفر فمعنى ذلك أن الجسم يفتقد لكمية السوائل المناسبة، مشيرًا إلى أهمية هذه السوائل في حفظ الجسم من الأمراض وحماية الكلى.

الشاي والقهوة

ونصح العثمان بضرورة تناول المشروبات المختلفة والخضراوات لإمداد الجسم بالسوائل المطلوبة، لافتًا إلى أن الشاي والقهوة لا يتم احتسابهما من ضمن السوائل لأن بهما نسبة كافيين.