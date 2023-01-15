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ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر 2022

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر من العام الماضي 2022م سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، مقارنة بنوفمبر.

مؤشر التضخم

وأوضحت هيئة الإحصاء، أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة تزيد على 1.1%.

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شراء المركبات

وأضافت أن أسعار قسم النقل ارتفعت بنسبة 0.4%؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%.

الأغذية والمشروبات

وأشارت إلى انخفاض أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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