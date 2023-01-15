السعودية اليوم / نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا



جدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

استقبل نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار، في مقر البنك بجدة اليوم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي .

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تعزيز التعاون بين المؤسستين، ومناقشة العمل الثنائي الحالي والارتباطات الجديدة .

// انتهى //

11:58ت م

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