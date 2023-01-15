السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (12) موقعًا حول المملكة



الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط العربية

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل، وفي مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، ويوم الثلاثاء في مركز الحصينية لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز أشواق بمنطقة تبوك لمدة يومين لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

// انتهى //

11:55ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل، وفي مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء في متوسطة بقعاء، فيما تقدم الخدمة للنساء في جامعة حائل لمدة يوم واحد لكل موقع.وفي منطقة نجران تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في محافظة ثار، ومركز المحمدية، ويوم الثلاثاء في مركز الحصينية لمدة يومين لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مركز أشواق بمنطقة تبوك لمدة يومين لكل منهما.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //11:55ت م0027

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