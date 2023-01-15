السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا



واشنطن 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر 2022.

وأدت العواصف إلى مصرع 19 شخصاً على الأقل، وتسببت في حدوث فيضانات، وانقطاع في الكهرباء، وانهيارات طينية، وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية، مضيفًا أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحاً للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

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10:31ت م

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