السعودية اليوم /"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبين المركز ان الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

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10:18ت م

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