

بكين 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية ، اليوم ، تحذيرا باللون الأزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ، نقلا عن الهيئة أنه ابتداء من اليوم إلى الاثنين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين.

ومن المتوقع أن تجتاح الرياح القوية شبه جزيرة لياودونج وشبه جزيرة شاندون وأجزاء من قوانجشي وقوانجدونج .

ويتكون نظام التحذير في الصين من أربعة مستويات ومرمز بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.

// انتهى //

08:32ت م

0008





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.