السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب مدينة إلازيغ التركية



أنقرة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب مينة إلازيغ التركية.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 03.36 بتوقيت غرينتش، كان على عمق 2 كيلومتر وعلى بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة إلأزيغ.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:16ت م

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