السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي اندونيسيا



جاكرتا 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر, صباح اليوم مقاطعة جاوة غربي إندونيسيا .

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية , بأن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترا تحت قاع البحر, مضيفةً أن الزلزال ليس بالقوة التي يمكن أن تتسبب في إحداث موجات مد عاتية "تسونامي".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

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06:07ت م

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