السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 32.570 إصابة جديدة بكورونا



سيول 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 32.570 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا تسجيل 37 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 32.949.

// انتهى //

04:58ت م

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سيول 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 32.570 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و806 ألفا و891، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا تسجيل 37 حالة وفاة جديدة, لتبلغ حصيلة الوفيات 32.949.// انتهى //04:58ت م0004

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