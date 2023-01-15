السعودية اليوم/ أمطار خفيفة على أجزاء من محافظة جدة



جدة 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على أجزاء متفرقه من محافظة جدة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاءَ البلاد والعباد.

// انتهى //

04:12ت م

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