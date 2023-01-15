السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 22 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 15 يناير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كما يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.