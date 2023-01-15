شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الحزم يعلق على انضمام أوباما للفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيليبي جوفيا المدير الفني لنادي الحزم السعودي، بالتعليق على انتقال يوسف أوباما لاعب الزمالك، لصفوف الفريق.

يوسف أوباما ينتقل لنادي الحزم السعودي

وانضم يوسف أوباما لصفوف الحزم السعودي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيليبي يشيد بـ يوسف أوباما عقب انضمامه لفريق الحزم

وتحدث فيليبي: وجود يوسف أوباما مع الفريق في الفترة المقبلة سيكون رائعًا للغاية، هو لاعب يملك إمكانيات رائعة.

وتابع: شاهدت مباريات كثيرة ليوسف أوباما، واقتنعت بمستواه، وقلت لرئيس النادي أريد هذا اللاعب، وهو يعد الحل المثالي لنا في مركز10 خلال الفترة المقبلة.

واختتم: سألت فيريرا مدرب الزمالك عن مستوى يوسف أوباما قبل ضمه، وقال كلامًا رائعًا عن اللاعب، هو مدرب رائع وأثق جدًا في رأيه.