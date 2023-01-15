طريقة الاعتراض على نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

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الرياض - محمد الوسيري - بالتزامن مع إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، نشر أحد الحسابات المهتمة بتغطية أخبار التعليم في المدارس والجامعات، طريقة الاعتراض على عدم اجتياز الاختبار.

وتتضمن خطوات الاعتراض على عدم اجتياز اختبار الرخصة المهنية عام للمعلمين والمعلمات:

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الدخول على موقع الرخص المهنية.

الدخول على خدمات الأفراد، ودعم المختبرين.

إدخال رقم الهوية ثم الدخول.

سيصل للشخص كود على جواله يتم إدخاله، ثم إرفاق صورة درجته.

سيصل رسالة برقم الطلب.

نتائج الاختبارات

وكان المركز الوطني للقياس “قياس”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلن اليوم السبت، نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات (القسم العام التربوي) عبر جوالات المعلمين والمعلمات، من خلال إرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.

ومن المقرر أن يتيح المركز النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية غدًا الأحد.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.