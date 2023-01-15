تهيئة شواطئ وحدائق جدة لإجازة نهاية الأسبوع المطولة

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وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة «روشن البحرية» على الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة التي باتت متنفسا تستقطب جميع فئات المجتمع.وأشارت إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ فضلا عن أعمال التطهير والتعقيم، نظرا لكثافة المتنزهين والسياح خلال هذه الإجازة.
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