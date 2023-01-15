63 فنانا وفنانة ينثرون الإبداع في شتاء جازان

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وتبرز خلال المعرض الذي يستمر 10 أيام، أعمال لـ63 فنانا في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي والنحت على الخشب، فيما تصدرت لوحة فنية لولي العهد رسمت على الخوص، اهتمامات زوار المعرض، إلى جانب إبداعات الفنانين والفنانات، التشكيلية والفوتوغرافية، التي جسدت الحياة الاجتماعية للأهالي، وتراث منطقة جازان وثقافتها، خلال الأزياء التقليدية والفنون الشعبية والحرف اليدوية، إلى جانب المواسم الزراعية لحصاد البن وحصاد الخضير وأشهر المنتجات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن تجسيد تاريخ جازان وثرواتها الطبيعية.ويشهد المعرض توافد كثير من الزوار من الساعة الخامسة حتى الـ11 مساء، للاستمتاع بالأعمال الفنية المشاركة.
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