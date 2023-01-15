تجارب «أكشن» تفوق الخيال في موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتجارب أكشن التي تفوق الخيال، دشنت منطقة «إيماجنيشن بارك» إحدى مناطق موسم الرياض 2022، فعالياتها ليعيش معها الزوار أجواء أشهر المسلسلات والأفلام العالمية على أرض الواقع.

فيما تحتضن المنطقة معرض الرياض للسيارات من «SEVEN CONCOURS» بمشاركة أكبر شركات السيارات المصنعة والمهتمين بهذا المجال، حيث يحتوي المعرض على 400 سيارة، ما بين نادرة وسريعة ومعدلة.

ويضم المعرض مزادا للسيارات، فيما تحتوي منطقة «أوتوكار» على جميع ما يخص عالم السيارات من تغليف وتغيير اللون، وتصاميم مختلفة وقطع غيار. كما يضم المعرض مناطق متنوعة، حيث خصصت منطقة «أوتو وورلد» لجميع ما يخص عالم السيارات، فيما تختص منطقة «سوبر فاست» بصناع السيارات الرياضية والنادرة، أما منطقة «لكشري» فمخصصة للسيارات الفارهة.

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط تم عرض جينسس Concept X الكهربائية المكشوفة من نوع Coupe، والتي تم تحسينها للارتقاء بتجربة قيادة رياضية، وتتميز بما يسمى بالفخامة المستدامة من خلال خامات المقاعد المستخدمة الصديقة للبيئة.

وتتيح المنطقة لزوارها عيش 4 تجارب لأشهر مسلسلات Netfilx المشوقة، وهي: لعبة الحبار Squid Game، المكونة من ست تجارب حركية مستوحاة من المسلسل، و»أشياء غريبة» Stranger Things و»جيش الموتى» Army of the Dead، حيث يعيش الزوار تجربة الفرار من الزومبي، ومحاولة القضاء عليهم، والتي تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و»لا كاسا دي بابيل» la Casa de Papel التي يحاول فيها الزوار سرقة البنك من خلال التعاون بينهم.

ويستمتع زوار منطقة «إيماجنيشن بارك» بعروض ترفيهية يومية متنوعة، كما تضم متجرا متخصصا في بيع الهدايا التذكارية، إلى جانب مجسمات ومعارض لأشهر الأفلام والمسلسلات. وتضم أيضا منطقة رياض إيماجنيشن بارك، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية تجربة الواقع الافتراضي للمسلسل التلفزيوني الشهير Stranger Things الذي يعيش معه الزائر الخيال العلمي ضمن قالب مرعب ومثير في مساحات نقلت الطابع الشكلي للمسلسل بصورة احترافية.

ويعيش زوار التجربة الواقعية للمسلسل رحلة مليئة بالغموض والتحدي يسعون من خلالها لكشف أسرار عدة في أجواء من المتعة والترفيه، تبدأ بالدخول لمتجر بيع، ثم الانتقال عبر الفضاء ومعايشة القصة في تجارب عدة تحاكيها.

موسم الرياض 2022

