«بسطة الرياض» تستأنف فعالياتها في 4 مواقع

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وتتضمن الفعالية هذا الأسبوع سوقا مفتوحة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، تشمل معارض، ومسرحا للحضور، وترفيهيين ومهرجين مشاة، وفرقة للعازفين، ومنطقة ألعاب وكرنفال أطفال، إلى جانب مراسم ولوح فنية وتشكيلية وحرف وأعمال يدوية، ومنصات للمنتجات الوطنية.وأوضحت الأمانة أن الفعالية تستمر لمدة 3 أسابيع أخرى في موقع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، بينما تواصل انعقادها كل سبت لخمسة أسابيع إضافية في مواقع حديقة آل فريان، ومنتزه النخيل، وحي التعاون.
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