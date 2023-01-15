الطائف تودع سراج القصير

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ويعد القصير من أشهر العقاريين ورجال الأعمال بالطائف، والذي يعد ثاني شيخ عقار بعد والده عمر القصير ـ رحمه الله ـ الذي يعد أول شيخ عقار بالطائف، واستمر شيخا للعقار حتى عام 1408، ثم أصبح شقيقه جميل القصير شيخا للعقار.ويتلقى ذوو الفقيد العزاء في منزلهم الكائن بحي شهار طريق الشفا، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، و»إنا لله وإنا إليه راجعون».
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