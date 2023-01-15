استخلاص مادة حافظة من قشور الحمضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت جامعة نجران ممثلة بقسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة في استخلاص مادة حافظة طبيعية من قشور ثمار الحمضيات، وتأكيد الفوائد العلاجية والمحاذير الطبية المتعلقة بتناول الأغذية النباتية ومنها الحمضيات.

وأوضح رئيس قسم العقاقير الطبية بالجامعة الدكتور حمد آل مخلص أن البحث العلمي الصادر عن القسم خلص إلى كيفية التخلص من المواد الحافظة الكيميائية، واستبدالها بمواد حافظة طبيعية، حيث تم استخراج مادة Hesperidin من قشور اليوسفي، وتعتبر هذه المادة الطبيعية مادة حافظة، كما أثبتت الدراسة أن لها نشاطا لقتل الكائنات الدقيقة (الميكروبات).

وأشار إلى أن الجامعة تقدم من خلال ركنها الخاص ملخصا علميا عن أنواع الحمضيات في المنطقة والعناصر الغذائية لها مثل فيتامين ج (C) والمهم جدا في تقوية مناعة الجسم ومحاربة بعض الأمراض المزمنة، ومجموعة الفلافونويدات.