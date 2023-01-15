استخلاص مادة حافظة من قشور الحمضيات

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وأوضح رئيس قسم العقاقير الطبية بالجامعة الدكتور حمد آل مخلص أن البحث العلمي الصادر عن القسم خلص إلى كيفية التخلص من المواد الحافظة الكيميائية، واستبدالها بمواد حافظة طبيعية، حيث تم استخراج مادة Hesperidin من قشور اليوسفي، وتعتبر هذه المادة الطبيعية مادة حافظة، كما أثبتت الدراسة أن لها نشاطا لقتل الكائنات الدقيقة (الميكروبات).وأشار إلى أن الجامعة تقدم من خلال ركنها الخاص ملخصا علميا عن أنواع الحمضيات في المنطقة والعناصر الغذائية لها مثل فيتامين ج (C) والمهم جدا في تقوية مناعة الجسم ومحاربة بعض الأمراض المزمنة، ومجموعة الفلافونويدات.
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