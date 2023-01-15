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ضبط 1882 مركبة بمواقف ذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت إدارات المرور بالمناطق كافة 1882 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

ودعت إدارات المرور الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

من جهة أخرى أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحام المروري وهدر وقت الآخرين، داعية إلى الالتزام لمنع تعطيل الآخرين وعرقلة حركة السير وكذلك مخالفة الأنظمة المرورية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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