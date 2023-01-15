ضبط 1882 مركبة بمواقف ذوي الإعاقة

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جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.ودعت إدارات المرور الجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
من جهة أخرى أكدت الإدارة العامة للمرور أن الوقوف الخاطئ سبب في الازدحام المروري وهدر وقت الآخرين، داعية إلى الالتزام لمنع تعطيل الآخرين وعرقلة حركة السير وكذلك مخالفة الأنظمة المرورية.
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