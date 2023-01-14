السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يحضر حفل سفارة إسبانيا بمناسبة استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني 2023



الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

حضر معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، حفل سفارة مملكة إسبانيا بمناسبة استضافة المملكة العربية

وكان في مقدمة مستقبلي معاليه لدى وصوله مقر الحفل في الرياض، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خورخي إيبيا، حيث نوه معاليه بالعلاقات المتطورة بين المملكة وإسبانيا في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي الذي شهد تطوراً ملحوظ خلال السنوات الماضية باستضافة المملكة العديد من الفعاليات الدولية ومنها كأس السوبر الإسباني.

كما التقى معاليه خلال الحفل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد لويس مانويل روبياليس، ورئيس نادي

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21:04ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واسحضر معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، حفل سفارة مملكة إسبانيا بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2023م في الرياض.وكان في مقدمة مستقبلي معاليه لدى وصوله مقر الحفل في الرياض، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خورخي إيبيا، حيث نوه معاليه بالعلاقات المتطورة بين المملكة وإسبانيا في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي الذي شهد تطوراً ملحوظ خلال السنوات الماضية باستضافة المملكة العديد من الفعاليات الدولية ومنها كأس السوبر الإسباني.كما التقى معاليه خلال الحفل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد لويس مانويل روبياليس، ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني السيد فلورنتينو بيريز، ورئيس نادي برشلونة الإسباني السيد خوان لابورتا.// انتهى //21:04ت م0075

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