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نقل ضيوف الرحمن من مطار جدة إلى الحرم المكي بالمجان
كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب السعودية عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام...
الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة المطرية التي تشهدها اليوم معظم مناطق المملكة، يأتي ذلك بعد أن رفع مركز الأرصاد...
ما هو سبب عدم ظهور جميع باقات الحج عند الحجز؟
أوضحت وزارة الحج والعمرة سبب عدم ظهور كل الباقات خلال الاطلاع على الخيارات من أجل الحجز.وقالت الوزارة، إن باقات الحج تظهر حسب...
اليوم.. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
أعلن المركز الوطني للقياس، إصدار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "القسم العام التربوي" اليوم، وذلك بإرسال رسائل...
8 فعاليات في نقوش العقير التاريخي
انطلقت بعد ظهر أمس الخميس، أنشطة مهرجان "نقوش" في ميناء العقير التاريخي على الخليج العربي، التابع للأحساء "65 كيلومتر من الهفوف إلى...
كرنفال جازان.. ألوان فرح
رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات شتاء جازان أجمل...
مشاركة لافتة لنسك بجناحٍ مميزٍ تفاعلي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
اختتمت المنصة الموحدة "نسك" جناحها المقام ضمن فعاليات -إكسبو الحج- مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في مدينة جدة خلال الفترة من...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مقيمين لسرقتهم قطعا إلكترونية من عدة سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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