اخبار السعوديه

القبض على 3 مقيمين لسرقتهم قطعا إلكترونية من عدة سيارات

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نقل ضيوف الرحمن من مطار جدة إلى الحرم المكي بالمجان

كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام...

013a447ecf.jpgجدة :دوت الخليج
aff502057f.jpg21 جمادى الآخرة 1444 هـ

الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة المطرية التي تشهدها اليوم معظم مناطق المملكة، يأتي ذلك بعد أن رفع مركز الأرصاد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1444 هـ

ما هو سبب عدم ظهور جميع باقات الحج عند الحجز؟

أوضحت وزارة الحج والعمرة سبب عدم ظهور كل الباقات خلال الاطلاع على الخيارات من أجل الحجز.وقالت الوزارة، إن باقات الحج تظهر حسب...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1444 هـ

اليوم.. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطني للقياس، إصدار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "القسم العام التربوي" اليوم، وذلك بإرسال رسائل...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1444 هـ

8 فعاليات في نقوش العقير التاريخي

انطلقت بعد ظهر أمس الخميس، أنشطة مهرجان "نقوش" في ميناء العقير التاريخي على الخليج العربي، التابع للأحساء "65 كيلومتر من الهفوف إلى...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1444 هـ

كرنفال جازان.. ألوان فرح

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات شتاء جازان أجمل...

icon-byline.pngجازان: عبدالله سهل
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1444 هـ

مشاركة لافتة لنسك بجناحٍ مميزٍ تفاعلي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

اختتمت المنصة الموحدة "نسك" جناحها المقام ضمن فعاليات -إكسبو الحج- مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في مدينة جدة خلال الفترة من...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png19 جمادى الآخرة 1444 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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