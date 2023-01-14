القبض على 3 مقيمين لسرقتهم قطعا إلكترونية من عدة سيارات

نقل ضيوف الرحمن من مطار جدة إلى الحرم المكي بالمجان كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب السعودية عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1444 هـ 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة المطرية التي تشهدها اليوم معظم مناطق المملكة، يأتي ذلك بعد أن رفع مركز الأرصاد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1444 هـ 21 جمادى الآخرة 1444 هـ ما هو سبب عدم ظهور جميع باقات الحج عند الحجز؟ أوضحت وزارة الحج والعمرة سبب عدم ظهور كل الباقات خلال الاطلاع على الخيارات من أجل الحجز.وقالت الوزارة، إن باقات الحج تظهر حسب... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1444 هـ 21 جمادى الآخرة 1444 هـ اليوم.. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات أعلن المركز الوطني للقياس، إصدار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "القسم العام التربوي" اليوم، وذلك بإرسال رسائل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الآخرة 1444 هـ 21 جمادى الآخرة 1444 هـ 8 فعاليات في نقوش العقير التاريخي انطلقت بعد ظهر أمس الخميس، أنشطة مهرجان "نقوش" في ميناء العقير التاريخي على الخليج العربي، التابع للأحساء "65 كيلومتر من الهفوف إلى... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 20 جمادى الآخرة 1444 هـ 20 جمادى الآخرة 1444 هـ كرنفال جازان.. ألوان فرح رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات شتاء جازان أجمل... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 20 جمادى الآخرة 1444 هـ 20 جمادى الآخرة 1444 هـ مشاركة لافتة لنسك بجناحٍ مميزٍ تفاعلي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة اختتمت المنصة الموحدة "نسك" جناحها المقام ضمن فعاليات -إكسبو الحج- مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة المقام في مدينة جدة خلال الفترة من... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 19 جمادى الآخرة 1444 هـ 19 جمادى الآخرة 1444 هـ

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