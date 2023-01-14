ولفت المطار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أنه يُشترط ارتداء زي الإحرام، وإبراز الهوية الوطنية للمواطن، كذلك إبراز جواز السفر للمقيم، موضحاً أن منطقة النقل توجد بالدور الأول بجوار حوض السمك إلى محطة كدي، وصولاً إلى موقف وقف الملك عبدالعزيز.
وأوضح الحساب الرسمي للمطار أن مواعيد الرحلات من المطار تكون كل ساعتين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتنطلق رحلات النقل الترددي من المسجد الحرام إلى المطار كل ساعتين، وتبدأ الرحلات من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.
من جهتها، أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر حسابها على تويتر، عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة نقل المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز الصالة رقم واحد إلى الحرم المكي الشريف "وقف الملك عبدالعزيز".
كانت هذه تفاصيل خبر نقل ضيوف الرحمن من مطار جدة إلى الحرم المكي بالمجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.