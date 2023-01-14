نقل ضيوف الرحمن من مطار جدة إلى الحرم المكي بالمجان

كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة غرب السعودية عن إطلاق خدمة النقل الترددي لضيوف الرحمن، وذلك من الصالة رقم 1 إلى المسجد الحرام بالمجان.

ولفت المطار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إلى أنه يُشترط ارتداء زي الإحرام، وإبراز الهوية الوطنية للمواطن، كذلك إبراز جواز السفر للمقيم، موضحاً أن منطقة النقل توجد بالدور الأول بجوار حوض السمك إلى محطة كدي، وصولاً إلى موقف وقف الملك عبدالعزيز.

وأوضح الحساب الرسمي للمطار أن مواعيد الرحلات من المطار تكون كل ساعتين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتنطلق رحلات النقل الترددي من المسجد الحرام إلى المطار كل ساعتين، وتبدأ الرحلات من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

من جهتها، أعلنت النقابة العامة للسيارات عبر حسابها على تويتر، عن إطلاق المرحلة التجريبية لخدمة نقل المعتمرين من مطار الملك عبدالعزيز‬⁩ الصالة رقم واحد إلى الحرم المكي الشريف "وقف الملك عبدالعزيز".