الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة المطرية التي تشهدها اليوم معظم مناطق المملكة، يأتي ذلك بعد أن رفع مركز الأرصاد الحالة المتوقعة على منطقة مكة المكرمة من تنبيه إلى تحذير والتي تضمنت تقلبات جوية على معظم محافظات المنطقة وعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظتي الليث القنفذة تستمر حتى السابعة من مساء اليوم. إضافة تنبيهات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والجوف والباحة والباحة.



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