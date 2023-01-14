ما هو سبب عدم ظهور جميع باقات الحج عند الحجز؟

أوضحت وزارة الحج والعمرة سبب عدم ظهور كل الباقات خلال الاطلاع على الخيارات من أجل الحجز. وقالت الوزارة، إن باقات الحج تظهر حسب المقاعد المتاحة والتي يتم تحديثها بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه يمكن التحقق من حالة الحجز عبر موقعها أو تطبيق "نسك".



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