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شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 3 باكستانيين لسرقتهم قطعًا إلكترونية من المركبات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.
إحالة للنيابة العامة
وحسب بيان الأمن العام، تم ضبط 5 أجهزة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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