شكرا لقرائتكم الإطاحة بـ 3 باكستانيين لسرقتهم قطعًا إلكترونية من المركبات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.

إحالة للنيابة العامة

وحسب بيان الأمن العام، تم ضبط 5 أجهزة بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.