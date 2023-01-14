شكرا لقرائتكم بسطة الرياض تستأنف فعالياتها في 4 مواقع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تستأنف فعالية بسطة الرياض التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض مطلع الشهر الماضي نشاطها الأسبوعي كل سبت ولمدة 6 أسابيع في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، إضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى تشمل حديقة آل فريان، منتزه النخيل، وحي التعاون، وذلك بمشاركة عدد من منصات التسوق والبرامج المصاحبة.

تفاصيل الفعاليات

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن الفعالية هذا الأسبوع تتضمن سوقاً مفتوحة وبرامج ترفيهية وثقافية متنوعة، تشمل معارض، ومسرحًا للحضور، وترفيهيين ومهرجين مشاة، وفرقة للعازفين، ومنطقة ألعاب وكرنفال أطفال، إلى جانب مراسم ولوح فنية وتشكيلية وحرف وأعمال يدوية، ومنصات للمنتجات الوطنية.

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مواقع الفعاليات

وأوضحت الأمانة أن الفعالية تستمر لمدة 3 أسابيع أخرى في موقع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، بينما تواصل انعقادها كل سبت لخمسة أسابيع إضافية في مواقع حديقة آل فريان، ومنتزه النخيل، وحي التعاون.