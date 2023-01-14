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3 إصابات في اصطدام دراجات آلية بمركبة بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، وقوع 3 إصابات بسبب تجاوز قائدي دراجات آلية للإشارة الحمراء واصطدامهم بإحدى المركبات.

تفاصل الحادث

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “باشر مرور المنطقة الشرقية حادث سير إثر تجاوز مستخدمي دراجات آلية الإشارة الضوئية الحمراء، نتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع (3) إصابات متوسطة.

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الإحالة للهيئة المرورية

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه تمت إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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