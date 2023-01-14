شكرا لقرائتكم 3 إصابات في اصطدام دراجات آلية بمركبة بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، وقوع 3 إصابات بسبب تجاوز قائدي دراجات آلية للإشارة الحمراء واصطدامهم بإحدى المركبات.

تفاصل الحادث

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “باشر مرور المنطقة الشرقية حادث سير إثر تجاوز مستخدمي دراجات آلية الإشارة الضوئية الحمراء، نتج عنه اصطدامهم بمركبة، وأسفر عن وقوع (3) إصابات متوسطة.

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الإحالة للهيئة المرورية

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه تمت إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.