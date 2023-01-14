السعودية اليوم / شرطة محافظة جدة تقبض على (3) مقيمين لسرقتهم قطعًا إلكترونية من أجزاء المركبات



جدة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

قبضت شرطة محافظة جدة على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية، وضبط بحوزتهم (5) أجهزة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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18:35ت م

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