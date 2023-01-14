السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يقف على جاهزية السدود في المنطقة



حائل 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على جاهزية سدود المنطقة خلال زيارة سموه الميدانية لسد توارن اليوم, بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فواز الغصاب .

واستمع سموه خلال الزيارة لموجز عن سدود المنطقة ودورها خلال موسم الأمطار والاحصائيات المتعلقة بكل سد منها وتسلم تقريراً عن سد توارن .

من جهته أعرب الغصاب عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على المساندة المستمرة لفرع الوزارة بالمنطقة من أجل قيامه بدوره على أكمل وجه, مؤكداً حرصه وزملائه بفرع الوزارة بالمنطقة على رفع مستوى الاداء إلى الأفضل بكافة الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة للمنطقة ولمستفيديه .

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17:45ت م

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