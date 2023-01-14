السعودية اليوم / امطار على محافظة الأحساء



الاحساء 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الاحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

// انتهى //

17:05ت م

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