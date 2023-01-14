اليوم.. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

أعلن المركز الوطني للقياس، إصدار نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "القسم العام التربوي" اليوم، وذلك بإرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف التقديم، كما ستكون النتائج متاحة على نظام التسجيل ونظام الرخص يوم الأحد المقبل.
وتعد المرة الأولى التي يعلن فيها المركز نتائج الاختبار "التربوي العام" دون اختبار "التخصص".
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