السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار على العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية .

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم .

// انتهى //

15:04ت م

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