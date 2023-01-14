شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، قبل مباريات اليوم السبت الموافق 14 من شهر يناير الجاري، حيث ستقام بعض المواجهات القوية.

مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023

الباطن × الاتحاد (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD 1

الرائد × الفيحاء (18:00 السعودية، 17:00 مصر) - SSC HD 2

الشباب × النصر (20:30 السعودية، 19:30 مصر) - SSC HD 1

جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

1- النصر: 29 نقطة.

2- الشباب: 26 نقطة.

3- الهلال: 26 نقطة.

4- التعاون: 26 نقطة.

5- الاتحاد: 25 نقطة.

6- أبها: 19 نقطة.

7- الفتح: 18 نقطة.

8- ضمك: 18 نقطة.

9- الطائي: 18 نقطة.

10- الاتفاق: 16 نقطة.

11- الرائد: 16 نقطة.

12- الوحدة: 12 نقطة.

13- الفيحاء: 12 نقطة.

14- الخليج: 10 نقاط.

15- العدالة: 8 نقاط.

16- الباطن: نقطتين.