شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم السبت 14-1-2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، قبل مباريات اليوم السبت الموافق 14 من شهر يناير الجاري، حيث ستقام بعض المواجهات القوية.
مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023
الباطن × الاتحاد (15:30 السعودية، 14:30 مصر) - SSC HD 1
الرائد × الفيحاء (18:00 السعودية، 17:00 مصر) - SSC HD 2
الشباب × النصر (20:30 السعودية، 19:30 مصر) - SSC HD 1
جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
1- النصر: 29 نقطة.
2- الشباب: 26 نقطة.
3- الهلال: 26 نقطة.
4- التعاون: 26 نقطة.
5- الاتحاد: 25 نقطة.
6- أبها: 19 نقطة.
7- الفتح: 18 نقطة.
8- ضمك: 18 نقطة.
9- الطائي: 18 نقطة.
10- الاتفاق: 16 نقطة.
11- الرائد: 16 نقطة.
12- الوحدة: 12 نقطة.
13- الفيحاء: 12 نقطة.
14- الخليج: 10 نقاط.
15- العدالة: 8 نقاط.
16- الباطن: نقطتين.