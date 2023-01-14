شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره نادي الشباب، وذلك مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

موعد مباراة النصر ضد الشباب

ويلتقي فريق النصر مع نظيره الشباب، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل فريق النصر بالتشكيل الآتي: -

في حراسة المرمى.. دافيد أوسبينيا.

في خط الدفاع.. سلطان الغنام، عبدالاله العمري، علي لاجامي، قشيش.

في خط الوسط.. علي الحسن، لويس جوستافو، مارتينيز، سامي النجعي، جلال الدين مشاريبوف.

في خط الهجوم.. أندرسون تاليسكا.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.