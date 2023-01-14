شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حامد..تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الباطن فى دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الاتحاد لملاقاة نظيره الباطن فى مواجهة مثير الليلة، ضمن منافسات الجولة ال13 من فعاليات الدوري السعودي، حيث يسعي العميد للعودة إلى طريق الإنتصارات مرة أخري، يأتي ذلك بعدما سقط إتحاد جدة فى المباراة الماضية أمام الشباب.

فى حين يسعي نادي الباطن من الهروب عن شبح الهبوط الذي يحاوط الفريق، لا سيما أن الفريق يقبع فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، مما يمنحه الدوافع للقتال للفوز بالثلاث نقاط فى مواجهة الليلة أمام العيد، الأمر الذي سيزيد المباراة إثارة بين الفريقين.



موعد مباراة الاتحاد والباطن القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الاتحاد نظيره الباطن اليوم السبت، ضمن الجولة ال13 من منافسات الدوري السعودي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الباطن

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، فى حين يقبع نادي الباطن فى المركز ال 16 والأخير برصيد نقطتين فقط.