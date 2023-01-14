شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، خلال السطور التالية موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام نظيره نادي الشباب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

تقام أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي النصر والشباب، مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويقع نادي النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك برصيد 29 نقطة، بينما يأتي نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر في الدوري السعودي

وتنقل أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والشباب، عبر شبكة قنوات SSC، التي تعد الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.