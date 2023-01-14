شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال السعودي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022، مساء أمس الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري، في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في سلا بالرباط بالمغرب، ومن المقرر أن يُقام مونديال الأندية 2022 في دولة المغرب، خلال الفترة من 1 لـ 11 فبراير المُقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي الهلال السعودي مع نظيره نادي الوداد الرياضي المغربي في مواجهتهما الأولى بالمونديال.

حيث يشارك نادي الوداد باعتباره المستضيف للبطولة، فيما دخل الهلال المسابقة بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظرًا لعدم استكمل بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

موعد مباراة الهلال والوداد المغربي في كأس العالم للأندية

ويواجه نادي الهلال مع نظيره نادي الوداد المغربي، مساء يوم السبت الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

- القنوات الناقلة لمونديال الأندية

وتذاع أحداث بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم للأندية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.