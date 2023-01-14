شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الهلال في مونديال الأندية قبل مواجهة الوداد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية وخاصة مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موعد مباراة الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المغرب خلال الشهر القادم.

طريق الهلال السعودي نحو نهائي كأس العالم للأندية

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365 مشوار الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد أن أسفرت نتائج القرعة عن مواجهته بنظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وتنطلق أحداث منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في المغرب لعام 2023، في الفترة من 1 فيراير وحتى 11 من نفس الشهر.

طريق الهلال السعودي حتى نهائي كأس العالم للأندية 2023

ويأتي مشوار الهلال على النحو التالي:

اللقاء الأول ضد الوداد المغربي.. 4 فبراير

المباراة الثانية ضد فلامنجو البرازيلي.. 7 فبراير

النهائي.. ضد ريال مدريد أو (الفائز من لقاء الأهلي وأوكالاند سيتي ضد سياتل )

الثالث والرابع.. ضد الخاسر من لقاء ريال مدريد ضد (الفائز من لقاء الأهلي وأوكالاند سيتي ضد سياتل )

الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2023

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الوداد (مستضيف البطولة)

الأهلي المصري (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)

فلامينجو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)

الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)

سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)

أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)

وكان الهلال السعودي قد شارك في آخر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية وخسر لقائي تشيلسي الإنجليزي والأهلي المصري ليتواجد في المركز الرابع.