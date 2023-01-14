شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من توخيل على قيادة الهلال فى الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إلى أن توخيل أقترب بشدة من قيادة الهلال السعودي فى الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي يعيش فترة من تذبذب النتائج مع الزعيم الهلالي فى الآونة الأخيرة.

وأفادت التقارير أن المدرب الألماني توماس توخيل، اشترط على مسئولي الهلال الحصول على 15 مليون يورو فى الموسم الواحد، من أجل الموافقة على قيادة الزعيم فى الفترة المقبلة، فى الوقت الذي لا يمانع فيه التواجد بالمنطقة العربية حال توفير هذا المبلغ الضخم.

هذا ويبتعد الهلال عن النصر متصدر جدول ترتيب دوري روشن بفارق 3 نقاط كاملة، والذي خاض لقاءًا أقل من الزعيم فى منافسات البطولة، مما قد يتيح الفرصة لزيادة فارق النقاط إلى 6 نقاط بين الفريقين.



موقف الهلال من شرط توخيل الأخير

وفى سياق متصل، لا تمانع إدارة الهلال توفير هذا الراتب الضخم لصالح توخيل فى الفترة المقبلة، ولكنها تنتظر الفرصة المناسبة لإقالة دياز من القيادة الفنية للفريق، حيث أن أي سقوط قادم للمدرب قد يعرضه للإقالة بشكل كبير.



موعد إتمام التعاقد مع توخيل

ويعد أقرب موعد محتمل لتولي توخيل القيادة الفنية للهلال، بعد منافسات كأس العالم للأندية القادمة، خاصة فى حالة إذا ما تعرض الزعيم للخروج المبكر أمام الوداد فى الدور ربع النهائي من البطولة.