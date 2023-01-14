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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير المشاركة المجتمعية
- مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات
- أخصائي إدارة المواهب
- مستشار محتوى الحياة البرية
- مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات
- أخصائي مكتب السفر
- تخطيط التعاقب الوظيفي
- قيادة تطوير المحتوى
- أخصائي تصميم منظمة أول
- قيادة إدارة التحصيل
- مستشار مهندس مدني
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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