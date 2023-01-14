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هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة إدارة المشاريع التقنية والجودة والتغيير.
2- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة الحوكمة والبنية المؤسسية.
3- أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ.
4- أخصائي التشغيل والدعم الفني.
5- أخصائي التدقيق الداخلي.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة المخاطر.
– المراجعة الداخلية.
– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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