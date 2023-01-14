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شكرا لقرائتكم 349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco) عن توفر (349) وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات (للجنسين)، في التخصصات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والهندسية.
المسميات الوظيفية
- مستشار فني بحري
- استشاري موظفين Actg
- كابتن
- اختصاصي التميز التجاري والعقود
- مهندس فحص ضابط
- محلل التخطيط وإدارة الأداء
- مستشارو التصميم التنظيمي (OD)
- محلل تمويل المشروع
- مهندس تخطيط رأس المال
- مهندس أوعية الضغط والخزانات
- مهندس البنية التحتية
- مهندس مبادل حراري
- مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات
- كبير مهندسي عمليات النفط
- عالم البيئة
- عالم البيئة البحرية
- مهندس غير معدني
- مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات
- مهندس تكلفة
- مهندس الحماية الكاثودية
- مهندس تخطيط المرافق النفطية
- مهندس غاز
- مهندس المشروع
- وغيرها
رابط التقديم:
– وللتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية: (اضغط هنا).
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