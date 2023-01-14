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وظائف لدى نادي الرياض السعودي في عدة مجالات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن نادي الرياض السعودي توفر وظائف شاغرة إدارية وهندسية في عدة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول مشتريات:

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– إدارة مالية / محاسبة مالية.

– خبرة في إدارة المشتريات سنتين كحد أقصى.

2- مدير الموارد البشرية:

– بكالوريوس موارد بشرية.

– خبرة إدارة الموارد البشرية.

3- مهندس صيانة:

– حاصل على بكالوريوس هندسة.
– خبرة سنة أو أكثر في نفس المجال.
– الحصول على رخصة هندسة احترافية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/06/21 الموافق 2023/01/14.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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