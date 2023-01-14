شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يواصل إغراءاته لنجم وسط تشيلسي لضمه فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يرصد بشكل كبير التعاقد مع النجم الفرنسي أنجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، حيث يري مسئولي العالمي أن فكرة التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي ستكون مربحة لسياسية الفريق النصراوي الحالية.

وأضافت التقارير أن الظروف المحيطة بالصفقة تهئ إنتقال كانتي إلى النصر، خاصة أن اللاعب يرفض التجديد إلى تشيلسي بشكل قاطع، بجانب إنتهاء عقد اللاعب فى نهاية الموسم الجاري، مما سيجعل من صفقة إنتقال اللاعب صفقة إنتقال حر أسوة بما حدث مع رونالدو.



تفاصيل عرض النصر إلى كانتي

وأكدت بعض المصادر القوية أن النصر ستقوم بإرسال عرض قوي للاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، للإنتقال إلى صفوف العالمي لمدة موسمين، بما يقارب ب 20 مليون يورو فى الموسم الواحد.

ويعد هذا العرض المالي ضعف ما يحصل عليه اللاعب مع تشيلسي فى عقده الحالي، مما قد يجعله يوافق على قبول العرض فى الساعات القليلة المقبلدة، لا سيما بعد إنسحاب برشلونة من صفقة ضم اللاعب.



رونالدو سبب تفائل النصر الدائم

وأصبح النصر أكثر الفرق التى تمتلك حظوظًا فى جلب نجوم أوروبين بالفترة المقبلة، فى ظل تواجد رونالدو داخل صفوف الفريق العالمي، مما يجعل تواجد العديد من النجوم العالميين داخل الفريق السعودي حافز كبير فى الفترة المقبلة.