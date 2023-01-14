السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على محافظة المهد



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 14 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة المهد.

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة ٩ صباحًا تستمر حتى الساعة ٩ من مساء اليوم.

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10:51ت م

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