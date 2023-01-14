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وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

تفاصيل الوظائف

وأوضح الصندوق، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو، مساعد تنفيذي، ويفضل خبرة 4 سنوات، درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الإدارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، فضلا عن خبير التقارير والحوكمة والتغيير: خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

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وأشار إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف من خلال الروابط التالية:

طريقة التقديم

– مساعد تنفيذي: هنا

– خبير التقارير والحوكمة والتغيير: هنا

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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