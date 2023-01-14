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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.
تفاصيل الوظائف
وأوضح الصندوق، أن المسمى الوظيفي الشاغر هو، مساعد تنفيذي، ويفضل خبرة 4 سنوات، درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الإدارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، فضلا عن خبير التقارير والحوكمة والتغيير: خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
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وأشار إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف من خلال الروابط التالية:
طريقة التقديم
– مساعد تنفيذي: هنا
– خبير التقارير والحوكمة والتغيير: هنا