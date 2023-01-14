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تحرير يد طفلة علقت في كرسي بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - حررت فرق الدفاع المدني بالرياض، يد طفلة علقت في كرسي، بواسطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

تحرير يد طفلة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر، اليوم السبت: حرر مدني الرياض يد طفلة علقت في كرسي، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

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ونشرت المديرية لقطات مصورة على تويتر توثق جهود رجالها في إنقاذ يد الطفلة.

إنقاذ شخصين آخرين

في وقت سابق، أنقذت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على موقع تويتر: مدني المدينة المنورة ينقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية، بمشاركة طيران الأمن، وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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