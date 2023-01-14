السعودية اليوم / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج "قواعد ضبط المتشابهات في القرآن الكريم"



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 14 يناير 2023م واس

ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدا برنامجا بعنوان " قواعد ضبط المتشابهات في القرآن الكريم " يُمكن معلمة وحافظة القرآن الكريم من معرفه قواعد ضبط واتقان الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم وذلك عبر الاتصال المرئي .

وأوضح الوقف أن البرنامج الذي يستمر يومين بواقع 6 ساعات ، يتناول عددا من المحاور حول التعريف بعلم المتشابهات وأسباب وقوع الخطأ في الآيات المتشابهة وقواعد ضبط المتشابهات العامة والخاصة وتوجيه المتشابهات ، مشيرا إلى أن التسجيل في البرنامج عبر الرابط https://forms.gle/9BGCUGPHCKgD4ucC9 .

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07:32ت م

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